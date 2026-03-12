Tricolori under 14 di sci nordico a passo Cereda

Nel fine settimana compreso fra venerdì 13 e domenica 15 marzo 2026 i più forti fondisti d’Italia della categoria children si sfideranno sulle piste trentine, dove verranno messi in palio ben cinque titoli italiani

NordEst – Venerdì sono previste le due gare di gimkana cross maschile e femminile a skating, quindi sabato l’individuale a tecnica classica e domenica la suggestiva staffetta mista con due frazionisti maschi e due femmine. A Passo Cereda sono attesi più di 300 sciatori provenienti da 14 Comitati Fisi di tutta Italia per quello che è a tutti gli effetti il Campionato italiano per i più giovani atleti in assoluto, quindi il primo confronto nazionale per tutti gli iscritti.

Per quanto riguarda il programma gare, si inizierà venerdì mattina alle ore 9 con le qualifiche della gimkana cross sull’anello di 1 km, con le batterie ad eliminazione alle ore 11.30. Alle 16.30 a Fiera di Primiero la premiazione in piazza. Sabato mattina alle ore 9 spazio alla sfida della gara individuale a tecnica classica sulla distanza di 5 km per la categoria maschile e 4 km per quella femminile. Domenica il gran finale con la staffetta mista. La prima frazione prenderà il via alle 9,30. Premiazioni sul campo di gara a fine evento.

Le squadre del Trentino

Under 14 femminile: Sofia Orsi (Us Carisolo); Martina Facchinelli (Made 2 Win By Futura); Gaia Debertolis (Us Primiero); Elisa Tisi (Us Carisolo); Angelica Calliari (Us Lavazé Varena); Meri Filosi (Sc Fiavè); Teresa Antonelli (Gs Brentonico); Nicole Ballis (Us Dolomitica); Anna Delladio (Us Cornacci); Melissa Bertolini (Sci Fondo Val di Sole), Martina Mariotti (Sci Fondo Val di Sole); Rebecca Parisi (Made 2 Win By Futura); Fabiola Seber (Castello di Fiemme); Celeste Giordani (Sc Fiavè); Vittoria Mengon (Sc Rabbi); Martina Ossi (Us Dolomitica); Chiara Bridi (Us Dolomitica); Aurora Cherotti (Sc Fiavè). Riserve: Aurora Colpi (Us Dolomitica); Linda Torboli (Sc Fiavè).

Under 14 maschile: Davide Trettel (Us Cermis); Stefano Ganz (Us Primiero); Antonio Broch (Us Primiero); Matteo Zappini (Sc Rabbi); Francesco Ciarla (Sci Fondo Val di Sole); Alessandro Maffei (Us Carisolo); Leonardo Camapostrini (Gs Brentonico); Michele Bertolini (Sci Fondo Val di Sole); Matthias Maestri (Us Carisolo); Aaron Fedrizzi (Us Carisolo); Tommaso Brena (Us Carisolo); Sebastian Menotti (Sc Fiavè); Daniele Moreschini (Sci Fondo Val di Sole); Nicolò Daldoss (Sci Fondo Val di Sole); Nicolò Larger (Polisportiva Molina); Giosuè Bollino (Sc Rabbi); Massimiliano Bettega (Us Primiero); Cristiano Matordes (Gs Castello di Fiemme). Riserve: Luca Cunegatti (Sc Fiavè), Nichlolas Degiampietro (As Cauriol).