Da giugno arriva l’infermiere di Comunità a Primiero

Lo ha confermato l’assessore provinciale Mario Tonina – in seguito alle sollecitazioni del territorio – la figura da dedicare alla funzione è già stata individuata. L’avvio è previsto per i primi giorni del mese di giugno

Trento – La sede Asuit di Primiero, dopo il taglio del nastro, prende finalmente forma, oltre i servizi già presenti nel Distretto sanitario. Asuit – ha confermato l’assessore provinciale Mario Tonina – è impegnata nel percorso di sviluppo della funzione dell’infermiere di famiglia e di comunità, orientata all’inserimento di professionisti dotati di formazione avanzata. Tale modello organizzativo risulta già attivo in Giudicarie, Bassa Vallagarina e Altipiani Cimbri, Valle dell’Adige e Valle dei Laghi, Val di Sole, Rotaliana e Bassa Valsugana. Permangono tuttavia alcune criticità legate alla disponibilità di personale che stanno incidendo sui tempi di piena implementazione del servizio.

Per quanto riguarda la Casa della Comunità del Primiero – presidio strategico considerate la distanza dai principali ospedali di riferimento (circa un’ora dall’ospedale di Borgo Valsugana e circa 40 minuti dall’ospedale di Feltre) e le caratteristiche del territorio – la risorsa da dedicare alla funzione è già stata individuata. L’avvio è previsto per i primi giorni del mese di giugno.

L’infermiere di comunità è una figura molto importante di supporto ai medici di famiglia, ha confermato la consigliera provinciale Antonella Brunet che ha interrogato la Provincia sul tema di stretta attualità per il territorio, dopo la cerimonia di inaugurazione dei giorni scorsi.