Primiero, Bando di concorso Funzionario Bibliotecario: scadenza 14 novembre 2025

Primiero (Trento) – E’ stato pubblicato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nella qualifica di “funzionario bibliotecario” esperto in servizi culturali e museali categoria d – livello base – 1^ posizione retributiva. La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Personale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza con tutti i documenti prescritti entro le ore 12 del giorno venerdì 14 novembre 2025.

Si articola su due sedi: la principale sita a Fiera di Primiero (Primiero San Martino di Castrozza) ed il punto lettura secondario nel Comune di Mezzano. Il funzionario Bibliotecario che sarà incardinato nella pianta organica del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, oltre all’organizzazione e al coordinamento del Servizio bibliotecario intercomunale, articolato sulle due sedi, dovrà anche occuparsi dell’ideazione, programmazione, organizzazione e gestione delle attività culturali del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e, pro quota, dei Comuni di Mezzano ed Imer, oltre ad assicurare la promozione e la valorizzazione dei Palazzi storici del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Dovrà pertanto avere spiccate capacità organizzative, gestionali e relazionali, conoscere le modalità di progettazione e promozione degli eventi, dalla fase progettuale a quella realizzativa, impegnandosi a divulgare la conoscenza della cultura in tutte le forme di arte, tenendo in considerazione le innovazioni e i profondi mutamenti del settore intervenute negli ultimi anni.