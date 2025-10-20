Primiero, Bando assegni studio e viaggio 2025/2026: domande dal 10 novembre al 12 dicembre 2025

Le domande di contributo, previo appuntamento, dovranno essere presentate presso l’Ufficio Segreteria

Primiero (Trento) – La Comunità di Primiero informa che è prevista – come ogni anno -, l’erogazione di assegni studio per gli studenti frequentanti Scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Requisiti di ammissione assegni studio. Sono richiesti residenza in provincia di Trento; età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico ; iscrizione per la prima volta alla classe prima o aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico 2024-2025; appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della condizione economica ICEF Famiglia sia inferiore o uguale a 0,4000 e infine non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità da altre leggi provinciali.

Facilitazioni viaggi e trasferte. Sono state inoltre confermate le facilitazioni di viaggio per gli studenti costretti ad organizzare in modo autonomo, i trasporti da e per la scuola, in assenza di servizio pubblico. Tale contributo, che prevede un rimborso forfettario a chilometro, viene erogato esclusivamente sula base dell’ICEF Famiglia.