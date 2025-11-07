L’edizione 2025 dal 7 al 9 novembre, prevede anche la competizione Hybrid Challenge Cup, riservata ai veicoli ibridi

La gara è un e-rally automobilistico su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche “road-legal” ed è valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International Bridgestone FIA ecoRally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport. Qui si decideranno i rispettivi podi, internazionale e nazionale

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – l’ECOdolomitesGT 2025, competizione automobilistica riservata alle vetture elettriche che parte e torna a Primiero San Martino di Castrozza, nel cuore del Trentino, in programma il 7, 8 e 9 novembre. L’e-rally di regolarità e consumo si svolge su strade aperte ed è valevole per l’International Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2025 e per il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport. L’edizione 2025 della ECOdolomitesGT prevede anche la speciale competizione indipendente Hybrid Challenge Cup, di valenza locale e riservata ai veicoli ibridi, che percorrerà lo stesso itinerario insieme alle vetture in gara nei campionati italiano e internazionale.

Le vetture ammesse in gara si ritrovano venerdì 7 novembre alle 13 in piazza del Municipio, che ospita l’EDGT Charge-Park, quartier generale dell’evento motoristico e sede del charge park, dove le auto elettrificate possono “fare il pieno” di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli equipaggi, provenienti da dodici paesi, saranno impegnati fino alle 18:00 con le verifiche tecniche e amministrative, mentre la partenza della prima vettura è prevista per le ore 9:00 di sabato 8 novembre, seguiranno tutte le restanti auto in gara a un minuto l’una dall’altra. Domenica 9 novembre sarà la giornata conclusiva della manifestazione. La prima vettura taglierà il traguardo alle 16, nel centro di Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park. Pubblicazione della classifica finale online su: ECOdolomitesGT.org nella stessa giornata alle 18:30. Cerimonia di premiazione alle 19.30 nella sala conferenze del Palazzo delle Miniere di Fiera di Primiero.

Un evento da non perdere

“Quella trentina – ha dichiarato Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club Trento, ente organizzatore dell’ECOdolomitesGT 2025 – è l’ultima tappa della Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2025, che dopo aver toccato diversi Paesi, arriva in Italia con l’ECOdolomitesGT, dove si definirà il podio internazionale, assieme al podio del Campionato Italiano ACI-Sport Energie Alternative.”

“Il titolo internazionale – spiega Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore e Team leader del RaceBioConcept Team & BioDrive Academy, entità concept originator, nonché co-organizzatrice assieme ad ECOmove & LetsMove – è ancora in discussione, con due equipaggi in particolare a fronteggiarsi: quello ceco Zdarsky-Nabelek e quello che corre con bandiera sammarinese rappresentato dal crew Guerrini-Prusak.”

I numeri, il percorso, le prove

Il percorso, che parte e torna da Primiero San Martino di Castrozza spingendosi fino a Corvara toccando suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto-Adige, è suddiviso in 4 settori, divisi in due tappe che racchiudono circa 450 chilometri totali. Una ventina le prove speciali per un totale di circa 260 chilometri.

Durante le prove i driver dovranno cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti – rilevate al decimo di secondo – consumando il meno possibile, secondo telemetrie eseguite al decimo di percentuale di kWh, con una specifica formula che prende in considerazione anche il ciclo di omologazione dei consumi “WLTP” (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) di ciascuna vettura iscritta in gara, per far sì che gli equipaggi giochino una gara alla pari, a prescindere dalla vettura con cui partecipano. Per partecipare non è necessario essere piloti: la gara è aperta a tutti, anche se richiede attenzione e impegno in quanto il percorso da seguire e i tempi da rispettare sono indicati nel Road-Book, il navigatore cartaceo utilizzato nelle competizioni di regolarità.

Non solo una gara

Il centro di Primiero San Martino di Castrozza per l’occasione si trasforma anche in esposizione. Gli appassionati di motori e mobilità sostenibile, oltre ad assistere a partenza e arrivo, potranno vedere da vicino il Charge Park con le auto in Piazza del Municipio nei momenti di sosta, in particolare il venerdì pomeriggio e la domenica dalle 16 in poi fino al termine della cerimonia di premiazione.

I premi

I premiati riceveranno, anche nell’edizione 2025, degli speciali trofei che lo scultore Renzo Zeni ha ricavato dagli alberi indeboliti superstiti della tempesta Vaia del 2018, ma ora attaccati, per la propria condizione, dal parassita noto come bostrico: ultima minaccia alla salute dei boschi locali. Artigianalmente scolpiti nella medesima forma estetica delle dolomiti, rappresentano un omaggio ai luoghi in cui si svolge la manifestazione e un modo per ricordare una o più locali conseguenze del cambiamento climatico, sensibilizzando alla tutela dell’ambiente. Oltre ai premi di rilevanza “federale”, dedicati ai primi tre piazzamenti, verranno conferiti alcuni ulteriori riconoscimenti.

L’ECOdolomitesGT, rientra nella categoria degli Ecorally, competizioni nate nel 2006 con il 1°EcoRally Roma – San Marino. Queste discipline oltre a sperimentare sul campo le prestazioni delle auto a basso impatto ambientale, hanno gettato, nel tempo, le basi per regolamentare a livello nazionale e internazionale tutte le gare con vetture “ecologiche”.

