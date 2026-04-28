Bar Sport: dopo le firme e le proteste, il Comune tira dritto sul progetto

Ultimata la demolizione del vecchio Bar Sport a Fiera di Primiero

Alcune fasi della demolizione del vecchio Bar Sport a Primiero

Primiero (Trento) – Il vecchio Bar, verrà sostituito da una nuova struttura, più grande, che non piace a molti primierotti. Come era successo con la nuova scuola in zona Vallombrosa, sollevando molte proteste locali, anche in quel caso rimaste inascoltate. Il nuovo Bar Sport di Fiera di Primiero, sarà quindi una struttura completamente diversa da quella demolita in stile alpino. Il progetto complessivo supera la cifra di 800mila euro. Dopo l’approvazione della deroga urbanistica che ha permesso di dare il via ai lavori, era stata avviata anche una raccolta firme per chiedere la convocazione urgente di un’assemblea pubblica, che si è svolta, ma non ha ottenuto i risultati sperati da parte dei promotori. Il progetto del nuovo Bar a Fiera di Primiero (zona Auditorium), prevede un aumento delle dimensioni dell’edificio da circa 90 a 270 metri quadri totali, prevista inoltre una riduzione dei parcheggi in zona da da 7 a 5 posti. Ecco come diventerà, nel render della nuova struttura.

In breve

Primiero San Martino di Castrozza. Mozioni non discusse: la minoranza abbandona l’aula: “Mozioni escluse, serve rispetto del confronto democratico”. I consiglieri di minoranza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza comunicano in una nota alla stampa, di aver abbandonato la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 27 aprile. “La decisione – spiegano – è stata assunta a seguito del mancato inserimento all’ordine del giorno delle mozioni presentate in data 21 aprile, riguardanti temi di rilevante interesse pubblico e caratterizzati da urgenza e concretezza: scuola, politiche abitative, sostegno alle famiglie, giovani, sicurezza, trasparenza e partecipazione”.