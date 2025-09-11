Presunto autore di furti in Val di Non arrestato in Francia

Operazione “Insolenti”, il 31enne era ricercato da maggio

Trento – Un cittadino albanese di 31 anni è stato raggiunto in Francia da un mandato d’arresto europeo emesso dal gip di Trento. L’uomo era irreperibile da maggio, quando l’autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento di cattura nei suoi confronti per 23 furti in abitazione commessi in Val di Non da una banda albanese di cui l’indagato avrebbe fatto parte.

La banda aveva il proprio covo in Valsugana, in una località montana isolata, dove i carabinieri di Cles e quelli di Borgo hanno trovato indumenti, arnesi da scasso e attrezzature varie, tra cui mole a disco, guanti, ricetrasmittenti e passamontagna. All’esterno della casa, nascosta sotto un telone, è stata trovata un’auto elettrica uguale a quella sfuggita alle pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Cles poche settimane prima, in seguito ad una serie di furti e di tentati furti in Paganella.

In breve

Due bambini sono rimasti feriti a Pieve di Bono, in località Creto, intorno alle 15 di mercoledì 10 settembre. Secondo una prima ricostruzione, stavano giocando vicino a una strada laterale per poi spingersi fino alla centrale via Roma. Lì sopraggiungeva un’auto, per fortuna a bassa velocità, e l’impatto è stato inevitabile. Il bambino più grave, 7 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento con una frattura esposta a tibia e perone. L’altro bimbo, poco più grande, ha riportato escoriazioni ed è stato portato dalla mamma in ospedale a Tione.