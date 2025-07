Presidente Mattarella sarà a Tesero per i 40 anni del disastro di Stava

Il 19 luglio prevista anche visita alla Campana della Pace. Il ricordo di quei giorni tragici sulla stampa locale

Trento – Sabato 19 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà il cimitero delle vittime della catastrofe di Stava a Tesero e parteciperà alla cerimonia in occasione del 40/o anniversario della catastrofe, che si svolgerà presso il Teatro comunale di Tesero, alle ore 11.00. L’inondazione di fango causò il 19 luglio 1985 la morte di 268 persone. A seguire, il Presidente raggiungerà la Campana dei Caduti di Rovereto per la cerimonia in occasione del centenario della Campana, che si svolgerà alle ore 12.30. Lo conferma il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

La tragedia di Stava

Il disastro della Val di Stava fu un’inondazione di fango che si verificò il 19 luglio 1985 nella val di Stava in Trentino e provocò la morte di 268 persone. L’inondazione fu causata dal cedimento degli argini dei bacini di decantazione dell’impianto di trattamento presso la miniera di Prestavel, che causò la fuoriuscita e discesa a valle di circa 180000 m³ di fango, che travolsero violentemente l’abitato di Stava, nel comune di Tesero. È stata una delle più grandi tragedie industriali della storia italiana.

All’opera di soccorso parteciparono oltre 18 000 uomini, di cui oltre ottomila Vigili del Fuoco volontari del Trentino e quattromila militari del 4º Corpo d’armata alpino. Primi ad accorrere furono i Vigili del Fuoco volontari di Tesero e della Valle di Fiemme. Quindi, nel giro di poche ore, tutti i corpi dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino, numerosi corpi dei Vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige e quelli permanenti di Trento e di Bolzano, Croce rossa, Croce bianca, personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e del Corpo forestale, unità cinofile, sommozzatori e centinaia di volontari. Il loro lavoro venne coadiuvato da 19 elicotteri, 774 automezzi, 137 mezzi speciali, 16 gru a braccio lungo, 72 fotoelettriche, 5 battelli, 26 ambulanze, 27 cucine da campo, 144 radio portatili e 4 ponti radio. Presso il municipio di Tesero fu istituito un quartier generale della protezione civile dal quale coordinò i soccorsi lo stesso Ministro per la protezione civile, Giuseppe Zamberletti.

La valle vista dai soccorritori

La maggior parte delle vittime fu recuperata nelle prime ore, ma la ricerca si protrasse per tre settimane. Le salme furono composte prima nella palestra delle scuole elementari di Tesero; la camera ardente venne successivamente allestita nella pieve di Santa Maria Assunta a Cavalese. Lo straziante rito del riconoscimento continuò poi fino alla metà di agosto in ambienti climatizzati ad Egna. Tanti non poterono tuttavia essere riconosciuti. Furono quasi mille i volontari della Croce rossa italiana che si prodigarono per giorni e giorni nella pietosa opera di recupero delle salme e del loro trasporto alle camere mortuarie.

I familiari delle vittime, riuniti nell’Associazione Sinistrati Val di Stava, portano avanti la memoria della sciagura attraverso la Fondazione Stava 1985, con sede a Tesero, della quale sono soci fondatori insieme alla Magnifica Comunità di Fiemme e ai Comuni di Tesero, Longarone e Cavalese. L’attività e le iniziative della fondazione (su tutte l’istituzione del centro di documentazione Stava, che costituisce l’archivio dei documenti relativi alla catastrofe, avente sede sul luogo della sciagura) vengono interamente finanziate con lasciti e donazioni.

Alla memoria del disastro è dedicato il cimitero monumentale delle vittime della val di Stava, adiacente alla chiesa di San Leonardo di Tesero, nel quale sono sepolte 71 salme di vittime non identificate. Il 17 luglio 1988 il sacrario accolse papa Giovanni Paolo II, che si recò in visita sul luogo della tragedia. Costituisce altresì un memoriale del disastro la piccola chiesa della Palanca, dedicata all’Addolorata, che fu risparmiata dalla colata di fango.