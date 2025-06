Servizio attivo nei weekend e giorni festivi dal 5 luglio 2025

I treni saranno attrezzati per il trasporto di 74 biciclette a viaggio e toccheranno le stazioni di Isola della Scala, Cerea, Legnago, Badia Polesine, Rovigo, Adria e Rosolina, fino a Chioggia. Da qui, inoltre, sarà disponibile, su prenotazione, il servizio di bus dedicato e gratuito per raggiungere Sottomarina. Dalla stazione di Adria, invece, partirà, con direzione Porto Tolle (Ca’ Tiepolo) e Barricata, il “Delta del Po Link” con autobus attrezzati con carrelli in grado di trasportare fino a 20 biciclette la domenica (6 il sabato) per raggiungere più agevolmente gli itinerari ciclabili, tra cui il Giro della Sacca degli Scardovari e l’Anello della Donzella nel cuore del Parco del Delta del Po

NordEst – Un treno estivo che collegherà Verona alle spiagge venete è stato presentato nella Sala Pedenin di Palazzo Balbi a Venezia: si tratta del nuovo “Chioggia Line”, pensato per valorizzare il turismo sostenibile e la mobilità dolce nel territorio veneto. Alla conferenza stampa hanno partecipato Elisa De Berti, vicepresidente e assessore ai lavori pubblici – infrastrutture – trasporti della Regione, Flavio Nogara, presidente di Busitalia, Gino Colella, ad e direttore generale di Busitalia Veneto, Ivan Aggazio, direttore del Regionale Veneto di Trenitalia, e Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Il servizio, che sarà attivo nei weekend e nei giorni festivi a partire dal 5 luglio 2025, coincide con la riapertura della tratta ferroviaria Rovigo-Adria-Chioggia, rimasta chiusa per diversi mesi per lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana e Infrastrutture Venete.

Momento storico per la mobilità regionale, poiché per la prima volta Trenitalia raggiunge Chioggia con i propri treni dall’avvio del servizio sulle linee di gara. “Chioggia Line” è un collegamento strategico tra il Veronese e le spiagge dell’Alto Adriatico, un vero e proprio “treno del mare” pensato per favorire il turismo culturale, balneare e naturalistico.

Il treno del mare

Il Chioggia Line, che sarà attivo fino al 13 settembre, partirà da Verona alle 7.38 il sabato e alle 7.09 la domenica e i festivi. Per quanto riguarda il ritorno, sarà possibile scegliere tra due opzioni per la partenza da Chioggia: alle 18.18 con arrivo nel capoluogo scaligero alle 20.55 oppure, per chi si vuole trattenere di più al mare, alle 20.35 con arrivo a Legnago, quale ultima fermata, alle 22.57. L’offerta, in particolare tra Rovigo e Chioggia, è pensata per sostenere il turismo nei fine settimana. Il sabato saranno disponibili 16 treni al giorno – incluso il Chioggia Line – per un totale di 1.694 posti a sedere; la domenica e nei festivi i treni saranno 20, con una disponibilità di 2.238 posti. Grande attenzione è riservata anche ai cicloturisti e a chi per i suoi spostamenti predilige la due ruote: il sabato e nei festivi, sono garantiti 200 posti bici al giorno, di cui 74 a bordo del treno del mare.