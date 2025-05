Da Sagron Mis a Roma per il premio APInRosa. Nel Vanoi debutta il progetto delle “Api sentinella” per monitorare la discarica privata di ponte Ronco, ma non solo

La cerimonia si è tenuta a Roma, nella Sala Serpieri di Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura. L’iniziativa, ideata e condotta dalla giornalista Valentina Calzavara e promossa dalla FAI-Federazione Apicoltori Italiani con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha visto la partecipazione di venti apicoltrici vincitrici, una per ogni regione italiana

NordEst – Nella Sala Serpieri di Palazzo della Valle a Roma, sede di Confagricoltura, si è svolta la cerimonia di premiazione del premio APInRosa 2025, dedicato ai volti e alle storie dell’apicoltura femminile in Italia. L’iniziativa, ideata e condotta dalla giornalista Valentina Calzavara e promossa dalla FAI-Federazione Apicoltori Italiani con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha visto la partecipazione di venti apicoltrici vincitrici, una per ogni regione italiana.

Le premiate, che hanno ricevuto un omaggio a tema e la medaglia commemorativa della FAI con l’ape di Efeso in argento, sono:

Gloria Salvadori (Sagron Mis – Provincia Autonoma di Trento)

Melanie Gafriller (Provincia Autonoma di Bolzano)

Alessia Girardi (Veneto)

Bianca Torresan (Veneto)

Piera Stefania Di Simone (Abruzzo)

Rosalba Spineto (Abruzzo)

Donata Eufemia (Basilicata)

Loredana Grasso (Campania)

Nadia Bonini (Emilia-Romagna)

Alexandra Moretti (Friuli-Venezia Giulia)

Valentina Capone (Lazio)

Elena Molinelli (Liguria)

Rachele Spezia (Lombardia)

Simona Andreani (Marche)

Giovanna Cuomo (Molise)

Deborah Caserio (Piemonte)

Anna Maria Cabiddu (Sardegna)

Francesca Maria Sottile (Sicilia, Buseto Palizzolo)

Elisa Cerrito (Sicilia, Motta d’Affermo)

Alice Fietta (Toscana)

Durante l’evento è stata anche allestita una mostra-omaggio nel chiostro di Palazzo della Valle con le storie e le fotografie delle premiate, esposte tramite totem espositivi. La cerimonia si è conclusa con una degustazione di mieli, celebrando il valore nutrizionale, ambientale e culturale di questo prodotto.

In breve

Discarica del Vanoi, al via il progetto di monitoraggio con le “api sentinella”. In occasione della *Giornata Mondiale delle Api, presentato il progetto “Le api sentinelle della Valle del Vanoi”. L’iniziativa – nata dopo le polemiche sulla discarica privata del ponte di Ronco – prende vita con l’installazione di arnie “sentinella” in diverse frazioni e malghe, dotate di sensori hi-tech, dove entro l’estate verranno raccolti dati in tempo reale su parametri come peso e temperatura interna delle arnie e attività di volo delle api. Queste informazioni, incrociate con dati meteo, floristici e vegetazionali, permetteranno di valutare la salute di uno degli ecosistemi più intatti del NordEst, messi perö a dura prova in questi ultimi anni.

Diga del Vanoi, il docu “In cammino per l’acqua” sarà presentato in anteprima venerdì 23 maggio 2025 (ore 20.30) a Canal San Bovo (Trento), nel teatro locale. La seconda proiezione sarà invece venerdì 30 maggio (ore 20.30) a Bassano del Grappa (Vicenza) all’Auditorium dell’Istituto Graziani. Il film toccherà poi Vicenza, mercoledì 4 giugno (ore 21) al Porto Burci – in questo caso è richiesta la tessera Arci che è possibile fare sul posto. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Sono in preparazione ulteriori proiezioni a Piazzola sul Brenta, Padova, Dolo, Imèr, Camisano Vicentino, Milano, Scorzè, Treviso, Preganziol, Schio e Rosà (per organizzarne una si può scrivere alla mail: equistiamo@gmail.com)