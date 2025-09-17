Meloni giovedì al tunnel del Brennero

Cerimonia di abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo

NordEst – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni giovedì, alle 13.30, sarà al Plessi Museum al Brennero, per la cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero. Lo si legge in una nota del governo. L’abbattimento del diaframma segna una tappa importante per la realizzazione del tunnel.

Il collegamento ferroviario, una volta terminato, rappresenterà la parte centrale del corridoio Monaco-Verona. Si estenderà tra Innsbruck (Austria) e Fortezza (Italia) per una lunghezza di 55 chilometri. Oltre alla presenza della presidente del Consiglio sono attesi al valico italo-austriaco il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per l’Austria il cancelliere Christian Stocker e il ministro dei trasporti Peter Hanke e per Bruxelles il commissario Ue per i Trasporti Apostolos Tzitzikostas. Interverranno anche Gilberto Cardola e Martin Gradnitzer del Consiglio di Gestione Bbt Se, i governatori Arno Kompatscher (Bolzano), Maurizio Fugatti (Trento) e Anton Mattle (Tirolo), come anche rappresentanti di Fs-Rfi e Oebb.

In breve

Sindacati, ‘bloccare gli aumenti d’oro ai consiglieri regionali‘. “Gli aumenti d’oro delle indennità dei politici regionali (vicine ai 12mila euro lordi mensili) vanno bloccate subito. Dopo si può aprire un confronto in consiglio regionale sul modo più equo e opportuno per garantire degli aumenti agganciati all’inflazione. E’ evidente però che l’attuale meccanismo è fuori scala, perché ha garantito aumenti inimmaginabili e irraggiungibili per qualsiasi lavoratrice o lavoratore dipendente. L’aggancio al contratto dei dipendenti regionali va quindi rivisto con razionalità e senso della misura. In caso contrario si continuerà a tenere in piedi un sistema che garantisce solo dei privilegi”. In vista dell’apertura, giovedì in seconda commissione regionale, del nuovo disegno di legge sul sistema di calcolo delle indennità Cgil Cisl Uil ribadiscono la loro posizione e mettono le mani avanti: nessun giudizio sul disegno di legge o sulle proposte di modifiche, se arriveranno, dalla giunta regionale. “E’ una scelta che spetta alle consigliere e ai consiglieri. Ci auguriamo però che si faccia strada un necessario senso di equità, nella consapevolezza che fare politica ed essere parte delle istituzioni non è un privilegio ma un servizio che viene svolto per la comunità. Un servizio che chiede impegno e dedizione e che va giustamente e adeguatamente retribuito, senza però insistere su eccessi difficilmente giustificabili agli occhi delle cittadine e dei cittadini”, concludono le tre sigle sindacali.