Trento – Avrebbe picchiato senza motivo l’autista di un bus, aggredendo poi un altro conducente giunto in soccorso e, dunque, minacciato i Carabinieri chiamati per fermarlo. E’ avvenuto alla stazione delle corriere di Predazzo dove un giovane, senza motivi apparenti, ha dato in escandescenza, costringendo i militari a neutralizzarlo con lo spray antiaggressione. Il giovane è stato arrestato per lesioni personali aggravate ed è in una cella di sicurezza in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Quattro le persone, due carabinieri e due autisti, medicate al Pronto soccorso di Cavalese.

UilTrasporti: azioni ingiustificate

“È sempre più frequente che alcune persone si scaglino contro gli autisti di autobus solo perché chiedono il biglietto, cosa che dovrebbe essere normale prima di salire su un mezzo pubblico. Spesso questa richiesta viene interpretata come un’imposizione da parte di chi, magari sotto effetti di alcol o droghe, o semplicemente per natura, reagisce in modo spropositato. Le azioni che gli autisti devono subire in questi casi sono ingiustificate e inaccettabili. Tornando ai fatti, ieri verso mezzogiorno, alla stazione di Predazzo, due autisti di corriere sono stati aggrediti da un giovane. Mentre l’autista stava già chiudendo le porte in partenza, il ragazzo pretendeva di salire a bordo. Per cortesia, l’autista ha aperto la porta, anche se in ritardo, ma invece di ringraziare, il giovane ha iniziato a insultarlo davanti agli altri passeggeri, che erano stupiti e pietrificati. Quando l’autista è sceso dal mezzo, vedendo che un collega stava intervenendo, il giovane ha prima spintonato e sputato contro l’autista in soccorso, e poi ha sferrato dei pugni all’autista che era alla guida. Immediatamente sono arrivate due pattuglie, che hanno trovato un giovane completamente fuori controllo.

Senza motivo, ha affrontato anche i Carabinieri, mettendosi in posizione da boxeur. Nonostante i tentativi di calmarlo, la sua aggressività aumentava di minuto in minuto. Per evitare una colluttazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno dovuto usare lo spray in dotazione, riuscendo infine ad immobilizzarlo con non poche difficoltà. Vogliamo sottolineare con fermezza che chiediamo pene certe e severe per chi si permette di alzare le mani contro un autista, perché questi episodi sono inaccettabili e devono essere puniti con fermezza”.

Infermiere aggredito a Trento: un arresto

Aveva aggredito l’infermiere del 118 che lo aveva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, colpendolo con un pugno. È intervenuto il personale del posto di polizia e poi le volanti che hanno arrestato un cittadino straniero con precedenti in materia di reati contro la persona. I fatti risalgono alla mattinata di lunedì 21 luglio. L’aggressore ha colpito senza apparente motivo l’infermiere del 118 che poco prima lo aveva soccorso.

Sono entrati in un negozio forzando la porta di ingresso sul retro. Ad attenderli all’uscita, però, hanno trovato le volanti della Polizia. Per due cittadini stranieri è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato, mentre un minore è stato denunciato in stato di libertà. L’intervento grazie alla segnalazione di un cittadino al 112, allertato dai rumori provenienti dall’accesso sul retro del negozio. Nello zaino di uno dei tre 24 lattine di birra, asportate dal negozio. Inoltre, sono stati recuperati oltre 3200 euro in contanti – nascosti all’interno di una scarpa di un altro dei responsabili del furto – corrispondenti all’importo del fondo cassa indicato dal proprietario del locale.