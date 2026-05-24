Incidente mortale con il trattore a Falzes: muore un 35enne del posto

L’allarme dei familiari è scattato domenica mattina dopo il mancato rientro

Falzes (Bolzano) – lle prime luci dell’alba si è messo al lavoro con il suo trattore, ma un ribaltamento è risultato fatale per un giovane contadino di Falzes. L’incidente mortale sul lavoro è accaduto intorno alle 5 e 30 del mattino in località Covolo, a monte del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Falzes e Brunico, oltre al soccorso alpino della guardia di finanza, la croce bianca, il medico di emergenza e i carabinieri.

La macchina delle ricerche si è attivata immediatamente con un grande dispiegamento di forze, ma poco dopo è arrivata la drammatica scoperta. Il corpo esanime del 35enne è stato individuato in località Kofel. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe uscito di strada con il proprio trattore lungo una via forestale, precipitando per circa 50 metri in un terreno impervio.