Precipita sul Sassolungo: morto un 19enne di San Genesio

Tragedia in montagna nella mattinata di sabato 18 aprile, sulla parete sud della Punta Grohmann, nel gruppo del Sassolungo, al confine tra Val Gardena e Val di Fassa. Un alpinista ha perso la vita dopo una caduta durante un’arrampicata lungo la via Harrer

Soccorso alpino

Trento/Bolzano – Tragico incidente in montagna sabato mattina nel gruppo del Sassolungo, al confine fra la Val di Fassa e la Val Gardena. A perdere la vita un 19enne altoatesino, di San Genesio. Il giovane è precipitato nel vuoto, facendo un volo di decine di metri, quando si trovava al sesto tiro della via Harrer, lungo la parete sud di Punta Grohmann. In zona è intervenuto l’elicottero Pelikan 2, che ha imbarcato un tecnico del soccorso alpino e lo ha portato in parete.

Nonostante il rapido intervento, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il recupero della salma è avvenuto con il verricello, mentre il compagno di cordata è stato elitrasportato a valle a Canazei. All’operazione hanno partecipato anche il soccorso alpino della Val Gardena e dell’Alta Fassa, i carabinieri di Canazei e il servizio di assistenza psicologica per le emergenze