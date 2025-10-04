Saranno affidati i lavori di realizzazione del centro, per un investimento da 3.5 milioni di euro

L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento (Apac) ha avviato la procedura per i lavori di realizzazione del polo di protezione civile di Canal San Bovo che ospiterà la caserma dei vigili del fuoco volontari e la sede della croce Rossa Italiana

Canal san Bovo (Trento) – Dopo un lungo periodo di progetti e trattative sulla sua localizzazione, finalmente anche Croce rossa e vigili del fuoco del Vanoi dovrebbero ottenere la loro nuova sede, all’imbocco della valle del Vanoi, in zona Lausen. Sono state infatti inviate le lettere di invito alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dell’esecuzione dei lavori. La gara è svolta su delega del comune di Canal San Bovo.

Opera di grande importanza

“Si tratta di un intervento atteso dalla comunità locale, un centro importante per l’intero sistema di protezione civile- le parole del presidente Maurizio Fugatti – E’ una conferma della forte attenzione della Provincia verso gli operatori della protezione civile ed il loro prezioso lavoro a favore di cittadini e territorio. A Canal San Bovo potranno disporre di una sede moderna e funzionale, una struttura di facile accessibilità e dotata di ampi spazi, che consentirà loro di operare al meglio”.

Lavori in 740 giorni dalla consegna

La struttura verrà realizzata in località Lausen, nel comune di Canal San Bovo. L’importo complessivo di appalto è di 3.495.087,73 di cui 3.426.553,30 per lavorazioni soggette a ribasso e 68.534,43 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto. I lavori sono finanziati con fondi provinciali e fondi propri dell’amministrazione comunale. Il tempo di esecuzione dei lavori è di 740 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna degli stessi. Rup è il geometra Leonardo del Vasto. Il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati è il 4 novembre 2025.