Polo aeroportuale del NordEst, oltre 19 milioni di passeggeri nel 2025

Incremento del 4% rispetto all’anno precedente, in crescita anche nel 2026

NordEst – Nel 2025, il Polo aeroportuale del NordEst ha superato complessivamente i 19 milioni di passeggeri, con un incremento del 4% sull’anno precedente. I dati aggiornati ai primi due mesi del 2026 rafforzano questa tendenza, registrando un incremento dell’11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per circa 2,5 milioni di passeggeri.

E’ quanto è emerso dai due appuntamenti del 24 e 25 marzo dedicati ai professionisti del settore, che hanno chiuso il percorso iniziato il 10 marzo a Lubiana con lo stesso format per il mercato sloveno. A quanto emerge dai dati sul Polo aeroportuale del Nord Est, la stagione estiva 2026 supererà i volumi già conseguiti dai tre scali veneti nello stesso periodo dell’anno precedente, con più di 16 milioni di posti in vendita previsti da aprile ad ottobre, in crescita del 9% sul 2025.

L’aeroporto Marco Polo di Venezia, dopo aver chiuso il 2025 con 11,85 milioni di passeggeri in incremento del 2% sul 2024, nei primi due mesi del 2026 mette a segno una crescita del +11,6% rispetto allo stesso bimestre 2025, con circa 1,5 milioni di passeggeri. Dopo l’estensione alla stagione invernale ’25/’26 dei collegamenti verso New York Jfk (Delta Air Lines) e New York Newark (United Airlines), l’estate 2026 vede il ritorno delle altre rotte intercontinentali Nordamericane, con i voli diretti tra Venezia e Atlanta, Philadelphia, Dallas, Washington, Toronto e Montreal. Sempre sul lungo raggio, il volo diretto per Shanghai di China Eastern Airlines incrementa a cinque le frequenze settimanali, a conferma dell’ottimo andamento della rotta. Emirates e Qatar Airways stanno monitorando la situazione geopolitica per una tempestiva ripresa dei rispettivi voli su Dubai e Doha.

L’aeroporto di Treviso Antonio Canova ha registrato nel 2025 oltre 3,2 milioni i passeggeri, in crescita del 5% rispetto al 2024. La tendenza positiva si conferma anche nei primi due mesi del 2026, che con 460mila passeggeri segna un +2,7% sul 2025. Stessa tendenza anche per l’aeroporto Valerio Catullo di Verona, che nel 2025 ha superato per la prima volta i 4 milioni di passeggeri con un incremento del 9% sul 2024.