Polizze catastrofali, scattato dall’1 ottobre 2025 obbligo per medie imprese, dal primo gennaio 2026 per le piccole

Le società tra i 50 e i 250 dipendenti iscritte nel registro delle imprese (escluso quelle agricole) devono rispettare l’obbligo di stipulazione, appunto, di una “polizza catastrofale”, introdotto con la legge di Bilancio del 2024. Se l’obbligo non verrà rispettato, non ci sarà una multa ma l’esclusione da contributi, sovvenzioni o agevolazioni con soldi pubblici

NordEst – La legge di Bilancio 2024 ha stabilito che tutte le imprese con sede legale in Italia – oppure con un’organizzazione stabile sul territorio nazionale, o ancora che risultino iscritte al registro delle imprese – debbano avere una copertura dei danni provocati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni ai beni immobili, ai macchinari o agli impianti. Nell’obbligo di polizza sono comprese le imprese individuali e le società di persone, mentre sono escluse le aziende agricole.

Da qui nasce, appunto, l’obbligo di polizza catastrofale, il cui obiettivo è tutelare una vasta gamma di beni aziendali inclusi terreni, macchinari, fabbricati e impianti danneggiati da calamità naturali. Tra i fenomeni coperti rientrano terremoti, frane, alluvioni ed esondazioni dei corsi d’acqua. Dall’obbligo di sottoscrizione sono tuttavia esclusi altri eventi atmosferici quali grandine, trombe d’aria e mareggiate, che richiedono garanzie accessorie specifiche.Gli eventi entro le 72 ore vengono considerati parte di un unico sinistro. Per i terremoti occorre la dichiarazione di stato di calamità.

Le scadenze

Come previsto dalla normativa, l’obbligo assicurativo deve essere rispettato entro il primo ottobre 2025 per le medie imprese ed entro il primo gennaio 2026 per le piccole (meno di 50 occupati) e microimprese (meno di 10 occupati). Per le grandi aziende, l’obbligo è già in vigore dal 31 marzo di quest’anno. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura l’obbligo è stato posticipato al 31 dicembre 2025.

I beni da assicurare sono quelli rilevanti ai fini dell’attività d’impresa: terreni, immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali), macchinari e impianti produttivi, attrezzature industriali e commerciali. Esclusi, invece, magazzino e simili (merci e prodotti): chi vuole assicurare anche quest’ultimi deve chiedere un’estensione della polizza. Il contratto assicurativo deve avere premi proporzionali al rischio.

I costi

Il costo dell’assicurazione oscilla in base ad una serie di variabili. A incidere sono, ad esempio, la rischiosità del territorio dove sono ubicati gli immobili in cui hanno sede le aziende, la probabilità di eventi calamitosi in quella zona, la vulnerabilità dei beni assicurati. La legge non prevede sanzioni per gli inadempienti. Tuttavia, le aziende che scelgono di sottrarsi a questo obbligo rischiano di perdere gli indennizzi in caso di eventi avversi. Il mancato rispetto dell’obbligo prevede infatti l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni erogati con risorse pubbliche. La mancanza di una copertura assicurativa potrebbe inoltre indurre le banche a non erogare credito.