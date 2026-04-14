Dal 20 al 24 aprile, la Polizia Stradale Trentino Alto Adige e Belluno sarà impegnata nei servizi di scorta al Tour of The Alps 2026

In vista di importanti appuntamenti delle prossime settimane, si è intensificata l’attività di formazione specialistica per gli Agenti del Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto Adige e Belluno

NordEst – Nei giorni scorsi, al Centro Congressi Interbrennero di Trento, gli Agenti della Polizia Stradale di Bolzano, Trento e Belluno hanno assistito ad un seminario di approfondimento realizzato in collaborazione con Assogomma ed il Politecnico di Torino. La collaborazione fra la Polizia Stradale ed Assogomma – informa una nota della Polizia – vanta una durata quasi ventennale ed è finalizzata ad elevare la preparazione degli operatori di polizia stradale per lo svolgimento dei loro compiti di controllo ed informazione agli automobilisti. Le importanti movimentazioni di veicoli attese per i “ponti” di primavera, pongono l’accento sull’importanza della corretta manutenzione dei veicoli. Freni e gomme costituiscono, in particolare, il caposaldo della sicurezza, in ogni situazione e su ogni fondo stradale.

Dal 20 al 24 aprile, gli Agenti del Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto Adige e Belluno saranno impegnati nei servizi di scorta al Tour of The Alps 2026. La competizione vedrà, anche quest’anno, la partecipazione di Squadre ed Atleti professionisti provenienti da paesi europei ed extraeuropei (la scorsa edizione è stata vinta dall’australiano Michael Storer). Il Tour of The Alps si svolge, come sempre, sotto l’egida

dell’Euregio Tirol Südtirol Trentino. I percorsi delle quattro tappe che si svolgeranno sul territorio nazionale (le prime due tappe saranno in territorio austriaco), interesseranno le province di Trento e Bolzano, città dove la gara avrà conclusione nel pomeriggio del 24 aprile.

In quest’ottica sono state programmate per la Squadra della Polizia Stradale che assicurerà la scorta tecnica del Tour, delle giornate di formazione teorico / pratica. Gli Istruttori della Polizia Stradale, presso l’Auditorium della Provincia Autonoma di piazza Silvius Magnago a Bolzano, hanno illustrato le ultime novità legislative e le più recenti evoluzioni ed aggiornamenti nelle metodiche di scorta tecnica. Nelle due giornate seguenti si svolgeranno sopralluoghi ed esercitazioni pratiche sulle strade montane dei percorsi di gara.