Maxi truffa transfrontaliera nel campo della logistica

‘Targhe e documenti falsi per battere la concorrenza’, rischi per la sicurezza stradale. L’inchiesta, che conta attualmente undici indagati per associazione a delinquere, falso e truffa aggravata, è stata coordinata attraverso un gruppo di contatto transnazionale tra le Procure di Bolzano, Innsbruck in Tirolo e Traunstein in Baviera

NordEst – Una vasta operazione della Polizia stradale, denominata “Logistic Games”, ha messo in luce un sistema di illeciti nel settore della logistica e dei trasporti eccezionali. Gli agenti del Compartimento Trentino-Alto Adige e Belluno, con il supporto dei reparti di Lazio, Lombardia e Veneto, hanno eseguito numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale, oltre che in Austria e Germania. Al centro dell’inchiesta una società di diritto austriaco, riconducibile a un imprenditore altoatesino, che operava attraverso filiali in diversi Paesi europei e controllate in Italia.

Secondo l’ipotesi investigativa, i vertici dell’organizzazione utilizzavano targhe e documenti falsi per ottenere fraudolentemente le autorizzazioni per i trasporti eccezionali, traendo in inganno concessionarie autostradali ed enti locali. Tali pratiche avrebbero garantito un indebito vantaggio competitivo, permettendo di offrire servizi a prezzi inferiori e con tempi ridotti rispetto alla concorrenza. Le indagini hanno accertato l’uso di veicoli non conformi alle schede tecniche e la falsificazione di documenti riconducibili alla Motorizzazione, con potenziali rischi per la sicurezza stradale. L’inchiesta, che conta attualmente undici indagati per associazione a delinquere, falso e truffa aggravata, è stata coordinata attraverso un gruppo di contatto transnazionale tra le Procure di Bolzano, Innsbruck in Tirolo e Traunstein in Baviera.

In breve

NordEst, martedì prossimo davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea si terrà l’udienza per il ricorso presentato dall’Italia contro i divieti di circolazione per i mezzi pesanti lungo l’asse del Brennero nel Tirolo austriaco. La sentenza è attesa per l’autunno e definirà il futuro della viabilità lungo il corridoio. Parallelamente, secondo quanto riportato dalla Tiroler Tageszeitung, non sono attesi miglioramenti immediati dal sistema ‘Slot’.