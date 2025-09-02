Polizia locale Trento, undici sanzioni per i tachigrafi. A Tione monopattino ‘truccato’ a 62 km/h

Dal 19 agosto scorso è scattato l’obbligo europeo di utilizzo esclusivo del tachigrafo smart 2 di nuova generazione per gli autotrasportatori che effettuano trasporti internazionali.

Trento – La Polizia locale di Trento ha attivato una campagna di controlli specifici per verificare l’ottemperanza di tali disposizioni che hanno portato a sanzionare undici aziende straniere (in particolare di Polonia, Lituania, Francia, Spagna…) per non aver installato i nuovi apparecchi di controllo.

Tra le aziende controllate, di particolare rilievo vi è una grossa società polacca operante nel settore del trasporto merci già sanzionata in passato. In particolare, nelle giornate di giovedì e venerdì scorso sono stati sanzionati cinque suoi veicoli per aver circolato sulle strade comunali con tachigrafo non omologato secondo la normativa vigente. Nei suoi riguardi sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 4.335 euro.

In un altro caso, riguardante un veicolo francese, è stata scoperta la manipolazione del tachigrafo e del sistema anti-inquinamento mediante l’installazione fraudolenta di un emulatore che consentiva al veicolo di circolare senza l’uso dell’additivo con conseguente aumento delle emissioni inquinanti del mezzo. I dispositivi illegali installati sono stati rimossi e sottoposti a sequestro amministrativo. Nei confronti dell’azienda francese sono state elevate sanzioni per complessivi 2.900 euro. Tali controlli continueranno anche nelle prossime settimane a tutela della sicurezza stradale e della concorrenza nel settore dell’autotrasporto merci e persone.

Tione, Monopattino a 62 km/h

La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento ha sanzionato un giovane nel comune di Tre Ville, sorpreso a viaggiare su un monopattino elettrico modificato e a una velocità di 40 km/h. Durante un servizio di controllo, una pattuglia ha notato il mezzo muoversi a una velocità insolitamente elevata e ha deciso di fermarlo. Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno bloccato il giovane e hanno accertato che il monopattino era stato modificato per superare i limiti di velocità legge. La velocità di 40 km/h è ben superiore ai 20 km/h consentiti dalla normativa italiana per la circolazione su strada.

Il monopattino era in grado di raggiungere una velocità massima di 62 km/h, come ha confermato lo strumento digitale del veicolo stesso ed ha anche di fatto ammesso lo stesso ragazzo. Al giovane è stata contestata anche un’altra violazione, non indossava il casco, un dispositivo di protezione obbligatorio. In totale, sono state accertate sanzioni amministrative per un importo di 250 euro.

In breve

Molti danni per pochi euro di bottino, circa 200 euro di fondo cassa. È tornata a colpire all’alba di lunedì 1 settembre, verso le 5.30, la cosiddetta banda dell’ariete che utilizzando un auto rubata a Bussolengo nel veronese, una Fiat Panda, ha sfondato la porta d’ingresso del bar “1 più 1” nella zona sud di Avio. Avvisati dall’allarme i proprietari si sono recati immediatamente sul posto ma i malviventi si erano già allontanati. Si tratta del quarto colpo in due settimane.