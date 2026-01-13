Olimpiadi, in arrivo 700 agenti anche per Arma e Finanza

Il ringraziamento del presidente Fugatti al ministro dell’Interno e al capo della Polizia Pisani per l’attenzione e l’impegno verso il territorio. Olimpiadi, in arrivo 700 agenti anche per Arma e Finanza. Complessivamente sono 36 le unità assegnate dalla Polizia al Trentino che entreranno in servizio presso la Questura di Trento (22), la Polizia Stradale (5), la Polizia Ferroviaria (6), la Polizia Postale (2) e la Scuola di Polizia di Moena (1)

Trento – Sono numeri significativi quelli contenuti nel piano dei rinforzi della Polizia di Stato per il mese di gennaio, che rinvigorisce in modo concreto la presenza delle forze dell’ordine sul territorio trentino. “Si tratta di un segnale concreto di grande attenzione verso il nostro territorio – sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – voglio esprimere un ringraziamento sentito al ministro dell’Interno e, in particolare, al capo della Polizia Vittorio Pisani per l’attenzione dimostrata e per il lavoro di coordinamento che consente di rafforzare in modo significativo la sicurezza in Trentino, soprattutto in una fase caratterizzata da un’elevata presenza turistica ed in vista dei grandi eventi che ci attendono, Olimpiadi e Paralimpiadi, che vedranno la piena collaborazione tra tutti gli attori istituzionali”.

Complessivamente sono 36 le unità assegnate al Trentino che entreranno in servizio presso la Questura di Trento (22), la Polizia Stradale (5), la Polizia Ferroviaria (6), la Polizia Postale (2) e la Scuola di Polizia di Moena (1). Un potenziamento che si inserisce nel più ampio “piano rinforzi” predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, uno strumento periodico finalizzato a garantire maggiore sicurezza e vigilanza nelle aree a forte afflusso turistico e in occasione di eventi di rilievo. A questi numeri si aggiungeranno ulteriori rinforzi fino al mese di marzo, attualmente in fase di definizione, oltre al consistente contingente previsto in vista delle Olimpiadi, con circa 700 unità complessive tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

