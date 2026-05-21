Piscina di Primiero, domenica 17 maggio di esami Istruttori e Assistenti Bagnanti

Una giornata intensa di esami, iniziata di prima mattina e conclusasi solo nel primo pomeriggio

Primiero (Trento) – Domenica 17 maggio si sono svolti a Primiero, gli esami finali dei corsi di Istruttore e Assistente Bagnanti della Federazione Italiana Nuoto. Ben 17 gli istruttori iscritti, 8 gli assistenti bagnanti, esaminati da due diverse commissioni che hanno potuto verificare le nozioni apprese negli ultimi mesi, tra studio teorico e tirocinio pratico in vasca.

Una giornata intensa di esami, iniziata di prima mattina e conclusasi solo nel primo pomeriggio, composta sia da una prima parte con un test scritto, sia da una più complessa parte orale davanti alle rispettive commissioni, composte da personale di casa (gli Allenatori, Capo Nuoto e Nuoto per Salvamento Alessandro Ventimiglia e Antonio Russo), sia da membri esterni (Dott.ssa Barbara Melchioretto e Eleonora Marchini). Molti gli iscritti, provenienti anche da fuori regione, di tutte le età.