Nel Vanoi acquerelli in mostra fino al 22 maggio

Fino al prossimo 22 maggio l’Ecomuseo del Vanoi ospita la mostra “Il mio mondo ad acquerello”, un viaggio tra i colori e le forme, frutto della creatività degli alunni della Scuola primaria di Canal San Bovo. Ogni alunno, accompagnato dalla guida dell’artista Lucrezia Massa, ha potuto realizzare una propria raccolta di tavole

Canal San Bovo (Trento) – Fino al prossimo 22 maggio è possibile visitare la mostra “Il mio mondo ad

acquerello”, un viaggio tra i colori e le forme, frutto della creatività degli alunni della Scuola primaria di Canal San Bovo, presso l’ecomuseo del Vanoi. Il progetto ha coinvolto i bambini dell’Istituto del Vanoi: attraverso una decina di incontri laboratoriali ogni alunno, accompagnato dalla guida dell’artista Lucrezia Massa, ha potuto realizzare una propria raccolta di tavole acquerellate e illustrare vari soggetti, principalmente floreali. “Ai miei bambini, a cui ho insegnato che gli errori non si cancellano ma si trasformano in bellezza: grazie. Nei loro capolavori ho visto anime uniche, e ho fatto un viaggio breve ma profondo nella loro creatività. Con affetto Lucrezia”, con queste parole l’artsita ha voluto salutare i piccoli allievi al termine del percorso condiviso con le insegnanti.

Un valore aggiunto dell’iniziativa è stata inoltre la preziosa collaborazione con Laboratorio Sociale di

Primiero, che ha offerto ai bambini l’opportunità di realizzare, insieme ai ragazzi del Laboratorio, la stampa

su tela di uno dei propri disegni: un’esperienza molto coinvolgente che, attraverso gesti semplici ma concreti,

ha offerto speciali momenti di confronto. Anche queste borse personalizzate saranno esposte in mostra

insieme alle raccolte di acquerelli. Tutti i lavori di questi giovani artisti saranno visibili nella mostra, ad accesso gratuito, aperta fino al 22 maggio e nelle giornate dal lunedì al mercoledì (orario 9-12) e il venerdì (orario 9-12 e 16-18).

In breve

Al via la rassegna “Al Limite: Incursioni nella Complessità”: incontri a cura del Parco Paneveggio Pale di San Martino. Palazzo delle Miniere, Fiera di Primiero, venerdì 15 maggio 2026dalle 17:30. Dialoghi sul presente e sul futuro delle montagne: Confini Invisibili, Raccontare i margini, custodire il paesaggio. Intervengono: Andrea Bettega in live painting, Artista e Illustratore, Mara Nemela, Direttrice Fondazione Dolomiti Unesco, Matteo Melchiorre, Storico e Scrittore.