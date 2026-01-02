Intervento del Soccorso Alpino veneto, la vittima è un 50enne

Tragedia sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro (Vicenza) dove uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga

(ph Soccorso alpino veneto)

NordEst – Insieme ad un amico, l’alpinista stava scendendo il Vaio Gabellele (o Gabele), nel Vicentino. I due erano partiti di prima mattina, salendo con piccozze e ramponi dal Vaio Diagonale, per poi decidere di rientrare lungo il Vaio Gabele, che scende da Cima Mesole verso l’Altopiano delle Montagnole. Proprio nella parte finale del canale si è verificato il distacco di neve e sassi. La slavina ha trascinato l’uomo per diverse decine di metri. Pur rimanendo in superficie, l’alpinista ha urtato violentemente contro le rocce affioranti, riportando gravissimi traumi alla testa e all’addome. L’amico lo ha immediatamente raggiunto, lo ha estratto dalla neve e ha dato l’allarme. Intorno alle 10.10, il Soccorso Alpino di Recoaro-Valdagno è stato attivato dalla Centrale di Vicenza. Una squadra si è preparata a intervenire da terra, mentre sul posto è sopraggiunta l’eliambulanza di Treviso Emergenza.

Le forti raffiche di vento hanno inizialmente ostacolato le operazioni di ricerca. Successivamente l’elicottero ha imbarcato un soccorritore, che ha guidato l’equipaggio fino alla zona dell’incidente. Con un verricello di 70 metri, in due rotazioni sono stati calati il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica. Nel frattempo, una squadra partita in motoslitta da località La Gabiola ha raggiunto il luogo dell’incidente a piedi, per poi riaccompagnare a valle l’amico della vittima. Purtroppo, per il 50enne veneziano non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso