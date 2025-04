La Polizia ha arrestato un 50enne a Bolzano

Nella prima mattinata di giovedì giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di una violenta aggressione ai danni di una donna in via del Ronco

Bolzano – Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano un uomo inveire, colpire e spintonare con violenza una donna; alla vista della Polizia l’uomo tentava la fuga allontanandosi verso viale Europa, venendo immediatamente inseguito e bloccato dai Poliziotti. Gli Agenti di un’altra Pattuglia, nel frattempo, provvedevano a soccorrere la donna, la quale appariva con evidenti segni di percosse sul volto causati dalla violenta aggressione subita, la quale indicava come autore delle lesioni il suo ex compagno, già denunciato in passato per maltrattamenti nei suoi confronti. In particolare la donna raccontava che poco prima, mentre stava camminando, incrociava l’ex compagno, un bolzanino di 50 anni; costui, pur essendo stato denunciato in passato per maltrattamenti nei suoi confronti, non si faceva scrupoli a chiederle 100 Euro.

Al rifiuto della donna, dapprima la minacciava di ammazzarla di botte, quindi iniziava a picchiarla violentemente; la vittima, terrorizzata, tentava di fuggire rifugiandosi all’interno di un edificio, dove veniva raggiunta dal malvivente, che con rabbia la scaraventava a terra e le strappava gli occhiali da sole, venendo fermato solo grazie all’intervento dei Poliziotti, i quali, dopo averlo bloccato, procedevano ad accompagnarlo in Questura. Qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo veniva dichiarato in arresto per i reati di rapina e lesioni volontarie, e quindi trattenuto presso la Camere di Sicurezza della Questura a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso e della personalità dell’arrestato, ha emesso nei confronti di costui la Misura di Prevenzione Personale dell’Ammonimento.

In breve

Sequestrati 22 agnelli macellati illegalmente. Nella sua auto trasportava 22 agnelli abbattuti senza rispettare le norme igienico sanitarie e senza la necessaria autorizzazione. Un 37enne altoatesino della val Passiria, è stato fermato dai carabinieri di Merano per un controllo dopo che era stato visto fare una brusca inversione di marcia. La carne è stata sequestrata per evitare che finisse sulle tavole nelle feste di Pasqua. L’uomo è stato denunciato per macellazione clandestina.