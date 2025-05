Un bolzanino di 45 anni è stato arrestato per aver violentemente picchiato la moglie

I figli minorenni hanno assistito all’aggressione

Bolzano – Alcuni testimoni hanno chiamato il 112 e alla vista della pattuglia l’uomo si è velocemente allontanato con la sua macchina, ma è stato subito bloccato. In merito all’accaduto avrebbe affermato: “Sì, probabilmente ho un po’ esagerato”. La donna ha invece riferito di ripetute violenze, così anche dopo essersi recata in ospedale con una delle figlie per alcuni accertamenti. Già in passato la donna era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, ma poi aveva deciso di ritirare la denuncia, e lo scorso luglio aveva addirittura cercato rifugio in un alloggio protetto assieme ai figli.

Il questore Paolo Sartori, quindi, in considerazione della personalità del soggetto e della gravità dei comportamenti, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’ammonimento. “I maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, oltre a rappresentare una forma di reato particolarmente odiosa in quanto commessa a danno di vittime spesso non in grado di potersi difendere, rappresentano un grave problema culturale”, ha evidenziato Sartori.

In breve

Ritrovata salma di un altoatesino scomparso. È stato ritrovato ieri, da due turisti tedeschi, il corpo senza vita di un escursionista nella zona di Merano 2000, a circa 1900 metri di quota. Si tratta di Romen Roman Lair, 61 anni di Silandro, scomparso lo scorso dicembre.

Carabinieri della Compagnia di Merano hanno denunciato in stato di libertà un 53enne, ritenuto responsabile di furto in abitazione e porto abusivo di armi. A tradirlo l’orologio gps rubato poco prima. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando una famiglia residente a Lagundo, rientrando da una gita fuori porta, ha scoperto che ignoti si erano introdotti nella loro abitazione forzando la portafinestra del soggiorno e mettendo a soqquadro le stanze.