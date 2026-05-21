Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato dai carabinieri di Trento

L’uomo è accusato di maltrattamenti

Trento – La scorsa notte i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino ucraino residente in città e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della moglie, connazionale dell’arrestato, la quale aveva segnalato di aver subito un’aggressione all’interno dell’abitazione familiare, alla presenza dei figli minori della coppia.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno accertato che, al culmine di una lite legata alla gestione dei figli, l’uomo avrebbe colpito la donna con un pugno e un calcio, minacciandola successivamente. Determinante, nel prosieguo dell’intervento, si è rivelato anche il contributo di un militare della Squadra di Intervento Operativo del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, impiegato in supporto ai servizi di controllo del territorio e conoscitore della lingua russa, che ha consentito di instaurare un dialogo diretto con la vittima, la quale aveva difficoltà ad esprimersi correttamente in italiano. Grazie anche a tale supporto, i Carabinieri hanno potuto ricostruire con maggiore precisione un quadro di reiterate condotte minatorie che la donna avrebbe subito nel corso degli ultimi mesi. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato dunque arrestato e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Trento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.