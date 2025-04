Picchia la compagna, 24enne arrestato a Bolzano

Connect on Linked in

Il giovane ha aggredito gli agenti che tentavano di bloccarlo

Bolzano – Agenti della squadra volanti della questura di Bolzano hanno arrestato per per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 24enne residente in Calabria, G.C. le sue iniziali, fermato dopo una violenta lite con la compagna nei garage di uno stabile nel quartiere Casanova. Intervenuti sulla base di una segnalazione al 112, i poliziotti hanno trovato una donna, con evidenti segni di percosse al volto, che ha indicato il proprio compagno, ancora presente sul posto, come autore dell’aggressione. Cercando di fermare l’uomo, anche gli agenti sono stati aggrediti ed uno di loro ha ricevuto un pugno al volto, mentre l’aggressore cercava di scappare.

È stato però bloccato anche se ha continuato a opporre resistenza, scalciando e tentando ripetutamente di sottrarre l’arma di ordinanza ad uno dei poliziotti, mentre urlava minacce di morte ed insulti. Immobilizzato ed ammanettato, è stato identificato come G.C., 24 anni, residente in Calabria e con precedenti di polizia. Condotto in questura e dichiarato in arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione della procura della Repubblica. Nei confronti del giovane, il questore, Paolo Sartori, ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Bolzano per i prossimi quattro anni.

In breve

Bolzano, non ha riportato gravi ferite l’immigrato che martedì sera in piazza Walther a Bolzano è stato accoltellato. L’uomo, un egiziano di 40-50 anni, immigrato regolare e senza fissa dimora, era stato accoltellato al ventre da due uomini che gli si erano avvicinati.

Alloggiava in una struttura ricettiva a Trento ma l’alert di Alloggiati-Web lo ha tradito ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Le Volanti della Questura di Trento, a seguito della segnalazione pervenuta in Sala Operativa emessa dal sistema della Polizia di Stato per la gestione dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettivo – alberghiere dell’intera Nazione lo ha cercato, trovato ed arrestato nel pomeriggio dell’8 aprile. Si tratta di un cittadino italiano di 41 anni ricercato per un cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica di Trento. L’uomo, al momento del controllo, era in possesso di 8 grammi di cocaina.