Picchia e rapina la compagna per un presunto tradimento, arrestato

La donna è stata aggredita mentre era in un bar a Bolzano

Bolzano – Un 34enne cittadino marocchino, richiedente asilo politico, pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio e per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per rapina a Bolzano. È accaduto nella tarda serata di venerdì 6 giugno, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di una donna che ha riferito di essere stata picchiata e derubata nei pressi di via Roma.

I poliziotti arrivati sul posto hanno trovato la donna visibilmente impaurita. Lei piangendo ha raccontato di essere stata aggredita e accusata di tradimento dal compagno, avvicinatosi poco prima mentre lei era seduta in un bar. Visto che l’uomo non accennava a calmarsi, la donna lo ha invitato a seguirla fuori dal locale per parlare con calma, ma lui ha proseguito con il suo atteggiamento irruento e violento, continuando a strattonarla e cercando di condurla in una zona più isolata. Lei si è rifiutata di seguirlo ma il fidanzato le ha afferrato una mano provando a strapparle il cellulare per cercare prove a sostegno del presunto tradimento.

La donna è riuscita ad infilare il telefono nella borsetta ricevendo però una forte gomitata sulla spalla dall’uomo, che a quel punto le ha strappato la borsa di mano dandosi poi alla fuga. La donna ha chiesto aiuto alla reception di un hotel e da lì ha chiamato le forze dell’ordine. Mentre un equipaggio della Squadra Volante si occupato della donna e del suo accompagnamento in ospedale, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in due giorni, un altro equipaggio ha rintracciato il 34enne, trovato ancora in possesso della borsa, dei documenti e del cellulare della donna, arrestandolo.