Piazza San Marco a Transacqua, l’ex Sindaco Simoni replica al Sindaco uscente Depaoli: “Piena contrarietà all’intervento”

La petizione lanciata dall’ex Sindaco, Marino Simoni contro il rifacimento di piazza San Marco a Transacqua, ha sollevato un poverone. Dopo l’intervento del Sindaco uscente, Daniele Depaoli, che ha spiegato il progetto, ora interviene nuovamente Simoni per ribadire la sua: “Piena contrarietà all’opera”

Primiero (Trento) – Il futuro di piazza San Marco a Transacqua – che nel passato ospitò anche il comizio del leader leghista Umberto Bossi (a fine anni ’90), è al centro di un acceso confronto, per un nuovo progetto di rifacimento, proposto dall’Amministrazione uscente.

La replica di Marino Simoni

“Riprendo l’intervento del Sindaco Daniele Depaoli in merito alla mia presa di posizione sul voluto stravolgimento di piazza San Marco a Transacqua. Non sono per nulla amareggiato – scrive Marino Simoni – ma molto stupito e particolarmente preoccupato. Si vorrebbe far passare l’idea che il sottoscritto lodi solo a parole il nostro Comitato Iniziative di Transacqua che ha sempre apprezzato e sostenuto. Sono però convinto che intervenire su una struttura che ha la sua logica e la sua storia, per rispondere a sacrosante esigenze del Comitato lascia a desiderare. Ci sono altre soluzioni al problema: dalle strutture dei Fossi al vicino parco sopra il parcheggio interrato. Ma non sta a me proporre ipotesi risolutive.

Sottolineo il fatto, (“che certo l’Amministrazione deve decidere” e ci mancherebbe) ma che investire circa 500 mila euro per intervenire su una struttura bella e funzionale trova il tempo che trova. Quelle risorse potrebbero essere spese in maniera più razionale e significativa anche a favore del CIT.

Che poi i tecnici, (ai quali non spetta decidere il che fare) ai quali il Sindaco lasci la risposta motivazionale per l’intervento, sottolineo il fatto che: “la nuova struttura migliorerà gli aspetti della piazza senza impattare sugli spazi circostanti” è tutto da dimostrare. Inoltre l’importante opera scultorea di Simone Turra è stata pensata ed eseguita per quel sito e non deve essere spostata.

Ne perderebbe gran parte del suo significato – continua Simoni – che ha ispirato l’artista nella sua realizzazione. Già abbiamo visto lo scempio nel nostro cimitero dove su dichiarata imposizione “tecnica” della Sovraintendenza è stato realizzato un obbrobrio che grida vendetta al cielo. Confermo la mia piena contrarietà all’intervento su piazza San Marco ed assieme ai tanti amici e concittadini di Primiero chiedo con forza che l’Amministrazione ci ripensi ed individui altre soluzioni idonee a rispondere alle esigenze delle iniziative di ospitalità del CIT.

Poi rivolgendomi direttamente al Sindaco – conclude Simoni -, augurandomi che esista ancora la democrazia che è prima di tutto partecipazione, e per sfatare la diceria che l’Amministrazione in carica fa tutto quello che vuole senza ascoltare la gente, ritengo che una decisione così meriterebbe un confronto diretto con la popolazione del paese amministrato”.

Marino Simoni – ex Sindaco Transacqua e già Consigliere regionale TAA