Pescatore trova la salma di un 67enne nella diga di Valdaora

L’uomo del posto sarebbe deceduto per un malore

Bolzano – Un pescatore ha trovato questa mattina la salma di un uomo nelle acque della diga di Valdaora, in val Pusteria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Croce bianca e i Vigili del fuoco. La persona deceduta, aveva 67 anni e abitava in zona. La morte sarebbe stata causata da un grave malore.

In breve

Respinge l’accusa di essersi arricchito ai danni dei suoi facoltosi clienti l’ex private banker indagato dalla Procura di Bolzano per una presunta truffa da decine di milioni di euro. “L’idea che mi sono fatto su questa vicenda è che non c’è stata alcuna sottrazione di denaro. Al massimo si può parlare di falsa rappresentazione della realtà”, dice al quotidiano Alto Adige l’avvocato Alberto Berardi, che rappresenta il 64enne Moreno Riello.

Petizione online contro il vescovo di Bolzano, Muser per una contestata nomina. Diocesi nel frattempo ha sospeso dal servizio due preti. Sono oltre 15.000 le firme raccolte finora. Il teologo altoatesino Martin Lintner sulla stampa locale respinge invece l’iniziativa. “Le critiche – afferma – sono inappropriate e il clima che si sta creando non favorisce, a mio avviso, l’informazione e la prevenzione”.

Operaio travolto dalle casse di mele a Vilpiano. Un operaio della cooperativa ortofrutticola è stato travolto da alcune pesanti casse di mele. Ha riportato un trauma alla schiena.

Termeno, agricoltore ferito. Durante il trasporto di casse d’uva, a causa della ripidità del terreno, l’agricoltore alla guida ha perso il controllo del trattore. Il mezzo e il cassone si sono ribaltati. Poiché il luogo dell’incidente non era raggiungibile con i mezzi di soccorso a causa della strada stretta e molto ripida, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso Pelikan 1. Il paziente è stato recuperato con un verricello e trasportato in elicottero in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

A Trento, infortunio per fortuna senza gravi conseguenze nel cantiere del bypass. E’ accaduto nella mattina di giovedì 11 settembre. Un mezzo sollevatore stava salendo lungo una piccola rampa quando si è ribaltato. Nell’incidente un operaio ha riportato la frattura di un braccio.