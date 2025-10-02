Arriva una perturbazione dalla Russia, crollo delle temperature a NordEst

Si registra un’ondata di maltempo dalla Russia, che precipiterà in nostro paese in condizioni quasi invernali, in particolare sulla fascia adriatica, con temperature in discesa fino a 10-12°C sotto la media del periodo

NordEst – La perturbazione, spiega ilmeteo.it, “si presenterà decisamente invernale ma, arrivando a ottobre non riuscirà a portare nevicate a bassa quota o altri fenomeni dicembrini, al più avremo un clima tipico di metà novembre. Comunque vada, le temperature scenderanno fino a 10-12°C sotto la media del periodo: minime intorno ai 4°C e massime sui 13-14°C nelle zone più fredde”.

Il nucleo russo causerà nelle prossime ore forti temporali sul Nord-Est e localmente fino alla Lombardia, con possibili grandinate, poi scenderà verso le regioni centrali adriatiche dove colpirà in modo più intenso e diffuso: con una rapida ma forte, fase di maltempo tra Marche, Abruzzo e Molise. Non si escludono raffiche intense lungo le coste, temporali e una spolverata di neve sull’Appennino Centrale sopra i 1500 metri.

Giovedì ci saranno meno fenomeni ma più freddo al mattino, ancora tanto vento con rovesci soprattutto sul settore adriatico e tra Sicilia e Calabria. Da venerdì, il vento si attenuerà ma avremo gelate tra montagna e alta collina e minime sui 4°C anche in pianura al Centro-Nord. Infine, da sabato pomeriggio le correnti atlantiche torneranno ad investire il nostro Paese portando temperature più miti e “un ritorno – conclude Tedici – alla normalità autunnale nel weekend”.

MeteoTrentino: temperature in ripresa da lunedì

Prevede per giovedì cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e un po’ ventoso in quota. Venerdì soleggiato e stabile con probabile transito di velature alte al pomeriggio; temperature ancora fresche. Sabato perlopiù soleggiato con annuvolamenti irregolari al pomeriggio-sera; nella notte è atteso un veloce peggioramento con alcuni rovesci. Domenica attesi rovesci nella notte, poi da metà mattina nuvolosità irregolare con schiarite sempre più ampie. Lunedì e martedì perlopiù soleggiato con temperature in ripresa.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

venerdì 3. Tempo stabile e soleggiato. Al mattino sereno su Dolomiti, nubi basse qua e là su Prealpi fino al primo mattino, nel pomeriggio e verso sera comparsa di velature a tratti estese sui settori occidentali.

Precipitazioni. Assenti (0%)

Temperature. Temperature minime stazionarie con possibili deboli gelate nei fondovalle Dolomitici, massime in aumento. Prealpi – a 1500 m: min 2 max 7, a 2000 m: min -1 max 4 Dolomiti – a 2000 m: min -1 max 6, a 3000 m: min -5 max -4

Venti. Venti in quota moderati/tesi settentrionali. a 10-25 km/h a 2000 m e a 20-35 km/h a 3000 m.

sabato 4. Cielo poco nuvoloso con possibili nubi basse fino al primo mattino in alcuni fondovalle prealpini e velature a tratti in giornata. Verso sera aumento della nuvolosità. Temperature in generale aumento, specie in quota. Venti in quota moderati da nordovest in rotazione e da ovest in tarda serata.

Attendibilità previsione: Buona

domenica 5. Evoluzione incerta: nella notte e e fino al primo mattino nuvolosità variabile con qualche fenomeno non del tutto escluso. A seguire ampie schiarite fino a poco nuvoloso. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Venti in quota moderati settentrionali,