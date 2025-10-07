Perseguitava la ex minorenne, portato in carcere

Misura eseguita dai carabinieri di Pergine a fine settembre

Pergine Valsugana (Trneto) – Offese, insulti, pedinamenti, chiamate di giorno e di notte, appostamenti davanti alla scuola e sotto casa e minacce di suicidio per convincerla a tornare con lui. È quanto è stata costretta a vivere una minorenne di Pergine Valsugana, perseguitata dall’ex fidanzato, un giovane maggiorenne che a fine settembre è stato portato in carcere dai carabinieri, i quali hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trento su richiesta della Procura.

La situazione – informa l’Arma – era seguita dai carabinieri di Pergine e dalla Procura di Trento da circa un mese, dopo la segnalazione ricevuta da un parente della vittima. La relazione tra la vittima e il suo aguzzino era durata poco meno di un anno, ma era iniziata subito sotto il segno di comportamenti minacciosi e molesti, che avevano prodotto nella ragazza uno stato perdurante di ansia, costringendola anche a cambiare le proprie abitudini. Il giovane uomo era arrivato anche a costringere la vittima a cancellare i suoi contatti maschili dai profili social, inducendola a frequentare solo persone di genere femminile.

In breve

Guida in stato di ebbrezza sulla Ss47, denunciato un 30enne. Un trentenne di origini straniere, residente in Valsugana, è stato denunciato dai carabinieri di Borgo per guida in stato di ebbrezza e sotto assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato in seguito a un incidente avvenuto qualche settimana fa sulla strada statale 47, all’altezza di Caldonazzo. Nel sinistro stradale sono state coinvolte tre vetture. Non si tratta del primo episodio simile. A settembre 2025 i carabinieri di Borgo hanno denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza.