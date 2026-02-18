Pergine, sventata truffa finto carabiniere da 48.000 euro. MeBo, fermato furgone con 11 kg di droga

I carabinieri di Pergine Valsugana hanno denunciato un uomo residente in Campania per truffa ai danni di un anziano di 70 anni della zona

Trento/Bolzano – La truffa di Pergine, risale a fine gennaio. Il presunto truffatore ha utilizzato la tecnica dello “spoofing”, che consente di mascherare il numero telefonico reale facendo apparire sul dispositivo della vittima numeri ufficiali. i è prima spacciato per un dipendente di una società di pagamenti elettronici, comunicando all’anziano la presenza di movimenti sospetti sul suo conto. Lo ha poi messo in contatto con un sedicente maresciallo dei carabinieri, ruolo interpretato dallo stesso truffatore.

Per accreditarsi, l’uomo ha simulato comunicazioni radio in sottofondo. Ha quindi convinto la vittima a recarsi in banca e disporre un bonifico istantaneo di 48.000 euro, pari all’intero saldo del conto, verso un altro istituto, suggerendo, per non destare sospetti nell’operatore bancario, la causale “acquisto box”. L’anziano ha seguito le istruzioni salvo, poco dopo, probabilmente insospettito, si è rivolto ai veri carabinieri di Pergine. I militari hanno tentato di bloccare il bonifico, ma il trasferimento, essendo istantaneo, risultava irrevocabile. La somma era stata nel frattempo trasferita su un conto estero. Attraverso accertamenti tecnici, i carabinieri hanno individuato e posto sotto sequestro il denaro, chiedendo alla procura della Repubblica di Trento la convalida del sequestro e la restituzione alla vittima. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici.

Maxi sequestro di droga

Un equipaggio della polizia stradale ha intercettato sulla superstrada Merano-Bolzano un trasporto di droga mettendo sotto sequestro panetti di hashish per un peso complessivo di 11 chilogrammi. Durante un servizio di controllo sulla MeBo, la pattuglia si è messa sulla scia di un Fiat Fiorino che viaggiava in direzione Merano, segnalando al conducente di fermarsi. Questi, in un primo momento, ha lasciato intendere di volersi fermare, imboccando la corsia di decelerazione per lo svincolo di Andriano. Giunto alla cuspide spartitraffico, però, il veicolo ha ripreso la marcia a forte velocità, rientrando in superstrada. Dopo circa dieci chilometri di inseguimento, all’altezza dello svincolo per Lana, il Fiorino si è avvicinato al guard-rail centrale ed il conducente è rotolato fuori dal veicolo ancora in movimento.

Evitando le automobili in corsa, l’uomo, che indossava abiti da lavoro, ha attraversato la carreggiata, fuggendo attraverso i campi lungo le sponde dell’Adige e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Dopo aver messo in sicurezza la sede stradale, gli agenti hanno spostato in una piazzola di sosta il furgone e fatto intervenire una una squadra della polizia scientifica della questura di Bolzano. La perquisizione del veicolo, risultato poi rubato a Reggio Emilia, ha portato alla scoperta sotto i sedili e nella parte posteriore di oltre quaranta panetti di hashish per un peso complessivo di undici chilogrammi.

In breve

Trento, il Commissariato del governo di Trento ha dato l’ok alle nuove ricerche di Sara Pedri, la 31enne forlivese scomparsa 5 anni fa, il 21 marzo del 2021 a In Val di Non. La sua auto è stata ritrovata nei pressi della diga di Santa Giustina. Da allora si sono perse le tracce della giovane e il suo corpo non è mai stato trovato. E’ stata la sorella della ragazza, Emanuela, a fare una richiesta formale al prefetto di Trento per riattivare le ricerche di Sara nel lago di Santa Giustina, già battuto in passato

Belluno, Hydro di Feltre, presidio dopo l’incontro a vuoto tra azienda e sindacati. La multinazionale ha dato il via alla ricerca di un compratore. Apprensione del Comune. Dipendenti contro il trasferimento dei macchinari.

Verona, impigliato con un lembo degli abiti in un macchinario, trascinato dagli ingranaggi che non gli hanno lasciato scampo. Così è morto, poco prima di mezzogiorno all’interno di un allevamento avicolo, un lavoratore addetto alla raccolta delle uova. È successo a Tarmassia, frazione di Isola della Scala, pianura veronese. L’uomo aveva 32anni. Era nato in Nigeria, da tempo regolare in Italia.