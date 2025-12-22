Großglockner, in due recuperati dall’elicottero

Dibattito sui rischi legali per chi guida un gruppo di amici

Austria – Poteva avere conseguenze ben più serie una svista capitata domenica a due alpinisti cechi sul Großglockner, che con 3.798 metri è la montagna più alta dell’Austria. Proprio mentre si trovavano in vetta, entrambi si sono slegati dalla corda che è scivolata via e precipitata lungo la parete. Visto che a questo punto era impossibile tornare a valle in sicurezza, i due hanno lanciato l’allarme. Gli alpinisti sono stati recuperati dall’elisoccorso e portati fino al rifugio Stüdlhütte, da dove sono scesi a piedi, racconta la Tiroler Tageszeitung che torna anche a occuparsi del rinvio a giudizio di un alpinista per la morte della sua fidanzata lo scorso gennaio proprio sul Großglockner.

In Austria, in questi giorni, gli appassionati della montagna si interrogano se rischia un processo anche chi semplicemente guida un gruppo di amici durante un’escursione in quota. Secondo la sentenza ‘Piz Buin’ del 1998 può essere chiamato in causa chi sminuisce i pericoli, precisa l’avvocato Andreas Ermacora.