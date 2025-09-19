Perdita di Gpl a Pietramurata: evacuazioni e controlli di sicurezza

Vigili del fuoco al lavoro per sei ore dopo una grossa perdita di gas: area messa in sicurezza ed evacuazioni temporanee

Pietramurata (Trento) – Vigili del fuoco mobilitati per quasi sei ore per gestire una fuga di Gpl da un bombolone domestico da 3mila litri in una casa sul confine tra Pietramurata e Cavedine. L’allarme è scattato attorno alle 9.30 di venerdì, nel corso delle operazioni di carica del serbatoio da un camion cisterna. La valvola del serbatoio ha avuto una perdita, iniziando a spruzzare in atmosfera il gas.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco permanenti di Trento con i volontari di Dro e Lasino, dando avvio ad un intervento molto complesso con una ventina di operatori impegnati. Una squadra ha messo in sicurezza il serbatoio, bruciando in modalità controllata il Gpl in uscita. In parallelo altre squadre hanno verificato la presenza di persone in case e attività nei paraggi, evacuando per quasi due ore due aziende artigianali e circoscrivendo la zona. Prima di consentire il rientro delle persone sono state effettuate accurate verifiche negli scantinati e negli scarichi.

