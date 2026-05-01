Previsti 4 milioni di italiani in viaggio e 2 milioni di arrivi dall’estero

Indagine Cna, il turismo domestico rappresenta l’asse portante

NordEst – Il ponte del 1 maggio si conferma come un vero e proprio avvio anticipato della stagione estiva. Cna Turismo e Commercio stima circa 16 milioni di presenze complessive concentrate su tre pernottamenti medi, che corrispondono a oltre 6,5 milioni di arrivi sull’intero territorio nazionale. Il turismo domestico rappresenterà l’asse portante del ponte, con circa 4 milioni di turisti italiani e 11 milioni di presenze, a conferma di una scelta orientata a vacanze vissute per l’intero periodo disponibile, di prossimità e ad alto valore esperienziale, nonostante il caro vita e l’aumento dei costi energetici.

Il contributo dei turisti stranieri, pur risentendo delle tensioni geopolitiche, resta comunque significativo, con circa 2 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze, concentrate soprattutto nelle città d’arte, nei principali poli culturali e nelle destinazioni a maggiore attrattività internazionale. Il giro d’affari complessivo generato dal ponte del 1 maggio viene stimato sui 2,5 miliardi di euro, includendo ricettività, ristorazione, trasporti, shopping, attività esperienziali e culturali, visite a musei e siti archeologici, oltre ai circuiti delle vie del vino, del gusto e delle eccellenze artigianali. Sul fronte delle destinazioni, dominano le località marine, in particolare nel Centro Sud, seguite da città d’arte, montagna, borghi, terme e turismo open outdoor, con una crescente diffusione dei flussi anche nelle aree interne e nei piccoli comuni.