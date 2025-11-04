Da Primiero a Trento per il Pellegrinaggio Giubilare, domenica 16 novembre 2025

È previsto il servizio pullman organizzato dalle parrocchie: iscrizioni in segreteria parrocchiale

[ Duomo di Trento con fontana del Nettuno ]

Primiero Vanoi Mis (Trento) – Le parrocchie di Primiero Vanoi Mis, hanno organizzato una trasferta a Trento per domenica 16 novembre 2025 nell’ambito del Pellegrinaggio Giubilare Diocesano. Il programma prevede la partenza con pullman da Primiero alle ore 12.00, con arrivo a Trento per partecipare alle celebrazioni e iniziative previste in città a partire dalle 14.30, con un momento di incontro alla Chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento. Questo evento è un’occasione di comunione e di fede per le comunità parrocchiali locali, che si uniscono per vivere insieme il Giubileo nella diocesi di Trento.

Il programma Ore 12.00 – Partenza con pullman da Primiero Ore 14.30 – Ritrovo alla Chiesa di San Francesco Saverio (Trento)

Processione verso la Cattedrale di San Vigilio

Passaggio della Porta Santa Ore 15.00 – Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo mons. Lauro Tisi

