Pedopornografia online, arrestato un 70enne a Belluno

L’operazione della Polizia di Stato ha portato a tre arresti, sei denunce, nove perquisizioni in altrettante città. Controlli anche in Veneto

NordEst – re arrestati, sei denunciati e nove perquisizioni domiciliari in tutta Italia. E’ il bilancio di un’operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) della Polizia di Stato. Arrestato un uomo di 70 anni con precedenti specifici in provincia di Belluno, uno di 63 anni della provincia mantovana e un 28enne residente nel comasco per detenzione di migliaia di file realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Denunciate in stato di libertà altre sei persone, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, residenti nelle province di Bari, Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone.

L’indagine, avviata nel 2024 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha consentito di monitorare in maniera continuativa i canali di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale. Individuata la diffusione di Csam (Child Sexual Abuse Material) riferibile anche a vittime in tenera età, generato anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha consentito di acquisire informazioni utili per l’individuazione dei nove indagati, accertando la disponibilità del materiale e le attività svolte dagli utenti. Le perquisizioni della Polizia, che hanno visto il coinvolgimento dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, sono state eseguite contestualmente in nove città italiane, con un impiego di circa cinquanta operatori.