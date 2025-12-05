Muore dopo il tragico incidente in strada

Christoph Stoll, pusterese di 60 anni, era stato investito il 16 novembre scorso da un’automobile nei pressi della caserma dei vigili del fuoco

Bolzano – E’ morto quasi tre settimane dopo un tragico incidente all’ospedale di Bolzano, Christoph Stoll, il pusterese di 60 anni investito il 16 novembre scorso da un’automobile nei pressi della caserma dei vigili del fuoco di Brunico, mentre stava attraversando la strada. L’uomo era stato portato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione di Bolzano dove ora è deceduto.