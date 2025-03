Pedavena, 38enne di Feltre precipita tra gli alberi con il parapendio

Subito dopo il lancio con il parapendio dal decollo sud del Monte Avena, un pilota di parapendio è precipitato tra gli alberi attorno alle ore 13

NordEst – Fortunatamente, l’impatto a terra è stato attutito dalla vegetazione, tant’è che il 38enne di Feltre è riuscito a contattare autonomamente il 118, precisando la sua posizione. Una squadra del Soccorso alpino di Feltre si è avvicinata in fuoristrada per poi raggiungere l’uomo, assistito da altre persone. I soccorritori, sette in tutto, gli hanno quindi prestato le prime cure per un sospetto trauma alla gamba, lo hanno imbarellato e trasportato al loro mezzo, per poi accompagnarlo all’ospedale di Feltre.