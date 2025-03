Soccorsi mobilitati dopo le emergenze di domenica

In aggiornamento

NordEst – Soccorso alpino ed elicottero nuovamente in azione lunedì in tarda mattinata, verso le 11, per una nuova valanga che si è staccata nella zona di Capanna Presena. Tre i coinvolti. Dalle primissime informazioni – due persone si sono salvate – mentre una terza persona è deceduta. Sul posto in azione i soccorritori con sanitari, vigili del fuoco e due elicotteri.