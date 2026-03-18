Passo Rolle, bonifica valanga di grandi dimensioni staccatasi da Cima Cavallazza: nessun coinvolto

Si sono concluse intorno alle 16.30 odierne le operazioni di bonifica per una valanga di grandi dimensioni staccatasi nel pomeriggio da Cima Cavallazza, nel Primiero

Passo Rolle (Trento) – Il distacco, avvenuto ad una quota di 2.250 metri, presentava un fronte di 100 metri e una larghezza di 300. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15 da parte di un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino che aveva notato il distacco da valle.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto immediatamente l’intervento dell’elicottero, con a bordo un’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, mentre 3 operatori della Stazione Fiera di Primiero e altri 6 della Stazione San Martino di Castrozza si mettevano a disposizione nelle rispettive piazzole, assieme a 2 unità cinofile del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle e ad un’altra unità cinofila della Polizia di Stato, presente a Predazzo.

L’elicottero ha presto raggiunto il punto più a monte del distacco, sbarcandovi il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila presente a bordo, i quali hanno provveduto a bonificare dapprima quella parte, per poi venire elitrasportati più a valle, oltre un balzo di roccia, in una seconda rotazione, e continuare così le operazioni anche nella porzione sottostante. La bonifica ha avuto esito negativo, escludendo la presenza di persone coinvolte. Sul posto, a coadiuvare nelle operazioni, anche il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, con 3 operatori.