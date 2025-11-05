In attesa delle prime abbondanti nevicate per i primi test, è stata consegnata mercoledì mattina la nuova opera

Presente a passo Rolle il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti con gli amministratori locali, tecnici e addetti ai lavori

Passo Rolle (Trento) – Dopo anni di confronto in valle – a tratti anche molto acceso, seguito dalla raccolta firme per l’opzione tunnel – mercoledì è stata consegnata la nuova variante stradale di passo Rolle. Aperta al traffico dopo tre anni di lavori, la variante stradale “Busabella”. “L’inaugurazione di quest’opera, di cui si parla da oltre vent’anni, garantirà una viabilità più sicura e permetterà l’accesso al passo anche durante l’inverno, eliminando il rischio valanghe”, ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. All’apertura ufficiale dell’opera erano presenti anche il sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, il presidente della Comunità di Primiero, Bortolo Rattin, il dirigente del Servizio provinciale opere stradali e ferroviarie e responsabile del procedimento, Carlo Benigni, i tecnici al lavoro nel cantiere e i diversi rappresentanti del territorio, tra cui il parroco Giampiero Simion e gli operatori delle forze dell’ordine.