Passo Mendola, morti due motociclisti. Frontale fra un’auto e due moto ad Ala: perde la vita un centauro

Sabato tragico sulle strade del Trentino Alto Adige con ben tre vittime tra i motociclisti e molti feriti

Trento/Bolzano – Due persone sono morte in uno scontro frontale tra due motociclette sulla strada del Passo della Mendola. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 di sabato, nei pressi dell’ottavo tornante. Deceduti un bolzanino di 59 anni e un toscano di 64 anni Sul posto è intervenuto l’ elicottero di soccorso con una squadra medica d’urgenza e i vigili del fuoco volontari di Caldaro. La strada del Passo della Mendola è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi sul luogo dell’incidente. Una situazione che ha avuto pesanti ripercusisoni sul traffico, anche sul versante trentino del passo.

In Trentino, è deceduto il 40enne motociclista mantovano coinvolto la mattina di sabato 21 giugno in uno scontro frontale con un’auto lungo la statale del Brennero in località Marani di Ala. I fatti intorno alle 9: due centauri che andavano in direzione nord – per cause ancora da accertare – si sono scontrati con una macchina che procedeva in direzione sud. Le condizioni di uno dei motociclisti erano apparse subito molto gravi: trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, i sanitari avevano tentato di salvargli la vita con un intervento chirurgico. Le sue condizioni si sono però rivelate troppo gravi. L’uomo è deceduto in serata a causa delle ferite riportate nello scontro.