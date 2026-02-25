Intervento di bonifica valanga nei pressi della pista Valbiolo (Passo del Tonale)

Si sono svolte fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di mercoledì le operazioni di bonifica per una valanga staccatasi ad una quota di 2.000 metri circa nei pressi della pista blu Valbiolo a Passo del Tonale, lambitane parzialmente

Passo del Tonale – La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 11.30 da parte di un astante, che aveva assistito al distacco. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre il personale della Stazione di Vermiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si metteva a disposizione in piazzola. L’elicottero ha dapprima sorvolato l’area, individuando il distacco nevoso, per poi portare sul posto in diverse rotazioni sette dei soccorritori messisi precedentemente a disposizione.

Le operazioni di bonifica hanno coinvolto anche la Stazione Ponte di Legno del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, presente con quattro operatori, oltre che il personale dei Carabinieri e della Polizia di Stato. L’intervento sul distacco nevoso – con uno sviluppo di 150 metri e una larghezza complessiva di 180 – si è concluso intorno alle 14, dopo due ore di bonifiche ad esito negativo.

