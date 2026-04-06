Decine di vigili del fuoco al lavoro, ma non ci sono feriti

Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte di Pasquetta a Crosano, frazione di Brentonico, dove le fiamme hanno avvolto e distrutto un’abitazione.

Le immagini del rogo a Brentonico (vvf Mori/Brentonico/social)

Brentonico (Trento) – Sono stati portati in salvo, ma sono rimasti senza casa, i componeti di una famiglia del posto. L’incendio è divampato nel centro del piccolo abitato intorno alle 23.20 del giorni di Pasqua. In corso di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo. All’intervento di spegnimento e bonifica hanno partecipato i volontari della zona (Brentonico, Mori, Ala, Avio, Isera, Rovereto) e i vigili del fuoco permanenti di Trento. L’intervento di bonifica si è protratto fino alla mattina del giorno di Pasquetta. In corso le indagini per capire le cause dell’incendio.