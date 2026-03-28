Primiero Vanoi, tutte le celebrazioni pasquali

Tutti gli orari delle celebrazioni pasquali 2026

Primiero/Vanoi (Trento) – Pubblichiamo di seguito gli orari delle celebrazioni nelle parrocchie del territorio di Primiero Vanoi e il messaggio pasquale dei parroci.

Settimana Santa Soprapieve2026Download
Settimana santa Sottopieve 2026Download
Settimana santa Vanoi 2026Download

In breve

Domenica delle Palme, inizia la Settimana Santa. Le celebrazioni in cattedrale a Trento con l’arcivescovo Lauro

A Trento la Via Crucis dedicata a San Francesco. Il vescovo Tisi ai giovani: “La croce contiene il bello dell’amore”

Anche la Diocesi di Trento nel Forum Accoglienza Lavoro Cittadinanza, nuova alleanza territoriale per costruire risposte condivise su lavoro, casa e integrazione

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