Paralimpiadi, intensificato il servizio di trasporto pubblico

Trentino Trasporti ha pubblicato sul proprio sito web gli orari dei servizi di trasporto potenziati per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Online anche l’elenco dei parcheggi con posti riservati alle persone con disabilità o a ridotta mobilità (PRM) e l’elenco delle fermate accessibili alle persone con disabilità o a ridotta mobilità (PRM)

Trento – Trentino Trasporti ricorda che per tutte le informazioni sul servizio di mobilità pubblica in Trentino è attivo il call center attivo al numero telefonico 0461-821000 dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 07:00 alle 22:00; sabato (festivi esclusi) dalle 07:00 alle 20:00; chiuso domenica e festivi. Servizio di richiamata con il tasto 9 nel caso tutti gli operatori fossero già impegnati. Qui il sito web: https://www.trentinotrasporti.it/olimpiadi2026

