Paralimpiadi, grande finale con l’oro a Bertagnolli e il bronzo a Romele

Il campione di Cavalese ha trionfato nella categoria ipovedenti. Per lui cinque medaglie (due d’oro) in cinque gare

NordEst – Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom paralimpico di Cortina d’Ampezzo. Per il trentino di Cavalese è il quinto podio in cinque gare a queste Olimpiade e la seconda vittoria.Per l’Italia è anche la settima medaglia d’oro in una edizione storica delle Paralimpiadi che ha polverizzato il record di Lillehammer 1994. Giacomo Bertagnolli porta a casa complessivamente da questi Giochi nello sci alpino (categoria atleti con disabilità visive): due ori nella combinata e, appunto, nello slalom speciale, due argenti tra gigante e superG e un bronzo in discesa. Per il 27enne di Cavalese, ipovedente dalla nascita per un’atrofia del nervo ottico, è la tredicesima medaglia in carriera nelle ultime tre edizioni delle Paralimpiadi.

Giuseppe Romele ha conquistato invece la medaglia di bronzo nella 20 chilometri di para sci nordico, categoria sitting, con partenze intervallate. Nell’ultima giornata dei Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina l’Italia ha ottenuto così la sua prima medaglia in Val di Fiemme. Per Romele una conferma del bronzo di Pechino 2022 (nella 10 chilometri). Nella gara disputata a Lago di Tesero medaglia d’oro al russo Ivan Golubkov, che ha concluso la gara in 51’55”, argento al cinese Mao Zhongwu.